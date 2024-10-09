Житель Москвы получил 12 лет строгого режима за вступление в украинский легион

В Москве 50-летнего мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В мае прошлого года Евгений М. вступил в состав украинского военизированного объединения «Легион Свобода России»*. Затем мужчина отправлял участникам объединения фото и видеоматериалы стратегических объектов, предлагал им пользоваться его земельными участками в Подмосковье и Смоленской области.

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Первые 3 года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что спецслужба выяснила личности причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС России. По его словам, установленный ряд лиц был также связан с деятельностью проукраинских полувоенных структур, которые расположены в европейских странах.

*Признанно на территории РФ террористической организацией.