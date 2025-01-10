Житель Ярославля выжил после падения с 19 этажа

Жителю Ярославля могло повезти, потому что он зацепился за линию электропередачи в момент приземления. Видео с падением появилось в Сети.

На кадрах видно, как в темное время суток парень падает с высоты прямо в сугроб. В этом время рядом проходил мужчина. Сначала прохожий не понял, что произошло, а потом остановился и обратил внимание на лежащего парня.

Ранее 36-летний гражданин Узбекистана выпал из окна отделения полиции в поселении Московский в ТиНАО. Задержанного увезли в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.