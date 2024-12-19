Прыжок веры: узбек без документов выпал из окна здания полиции в Московском

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МК: узбек выпал из окна здания полиции в Новой Москве

36-летний гражданин Узбекистана выпал из окна отделения полиции в поселении Московский в ТиНАО. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Когда сотрудники правоохранительных органов задерживали мужчину, у него при себе не было документов. Окно, из которого выпал узбекистанец, находилось на четвертом этаже здания полиции.

Задержанного увезли в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее беременная девушка выпала из окна под Челябинском. Это произошло во время ссоры с супругом.