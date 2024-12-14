Беременная девушка выпала из окна в ходе ссоры с мужем и умерла под Челябинском

В Нагайбакском районе Челябинской области 22-летняя беременная девушка во время ссоры с мужем оступилась возле окна, разбила остекление и упала с высоты, получив смертельные травмы, сообщает kp.ru .

Предварительно установлено, что криминала в случившемся нет, но правоохранители все равно отрабатывают разные версии гибели беременной девушки.

По данным следствия, ссора между супругами произошла на фоне желания мужчины пойти к друзьям, которые что-то праздновали. Беременная девушка была против и хотела напугать мужа. Она закрылась в квартире, забрала ключ и хотела напугать супруга, подошла к окну, но оступилась, в итоге упала и погибла. При этом ключ от жилья остался в ее руке.

Позднее мужчину нашли рядом с погибшей женой с травмами, характерными для падения с высоты. Мужу погибшей повезло больше — он сломал руки.

Родственники супружеской пары ранее не замечали, чтобы те ссорились. Известно, что ребенок для обоих будущих родителей был желанным, в брак они вступили совсем недавно. Мужчина является бойцом СВО и в момент гибели жены находился в отпуске.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, какое-либо решение будет принято позднее по итогам проверки.