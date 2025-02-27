Житель Екатеринбурга согласился сменить тариф на телефоне и стал бездомным

Житель Екатеринбурга попался на уловку телефонных мошенников, согласившись сменить тариф на мобильном номере, и остался без квартиры. Всего мужчина лишился двух квартир и 7 млн рублей.

«Мне исполнилось 50 лет, и вот я потерял все, стал бомжом и оказался здесь, в месте для бездомных. Это больно», — признался пострадавший в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия».

Впервые мошенники связались с Денисом С. в ноябре 2024 года. Мужчине была предложена помощь в изменении тарифного плана, и он предоставил аферистам код, полученный в СМС-сообщении. Затем жертве позвонил якобы сотрудник полиции и заявил, что неизвестные оформили на мужчину кредит.

Мошенники уговорили жертву взять кредит «на опережение» и продать две квартиры. Далее житель Екатеринбурга передал все деньги мошенникам, оставшись без жилья. На помощь мужчине пришло руководство социального приюта.

Ранее в Москве 17-летний подросток открыл с помощью болгарки сейф родителей, достал оттуда 200 млн рублей и передал мошенникам. Исчезновение сбережений семьи заметила домработница.