Житель Башкирии попытался гвоздодером вскрыть банкомат с 12 млн рублей

В Башкирии полицейские задержали подозреваемого в покушении на кражу около 12 млн рублей, сообщается на сайте МВД по республике.

Предварительно, мужчина больше месяца готовился к преступлению. Он смотрел видеоролики об устройстве банкомата, вооружился гвоздодером и выбрал ближайшее отделение банка.

Ночью, пока семья спала, подозреваемый приехал к банку на своем авто. Для маскировки надел камуфлированную форму и перчатки. После вскрытия части банкомата сработала сигнализация. Тогда злоумышленник решил скрыться, так и не добравшись до содержимого.

Мужчина вернулся в свой двор и спрятал вещи, а гвоздодер переложил в другую машину, на которой поехал в Уфу. По дороге он остановился на трассе и выбросил инструмент, чтобы скрыть улики.

Полицейские очень быстро установили личность и местонахождение преступника. Им оказался 34-летний житель Белокатайского района. Он рассказал, что хотел украсть деньги из-за больших долгов. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 158 УК РФ о покушении на кражу в особо крупном размере.

