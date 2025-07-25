Жильцы находятся под завалами после взрыва в доме в Саратове
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Люди оказались под завалами после взрыва газа и обрушения дома в Саратове, сообщает Baza.
На месте происшествия работают спасатели. Они пытаются добраться до оказавшихся в ловушке жильцов.
При этом существует угроза повторного обрушения. Всех людей эвакуируют из дома.
Как пишет Mash, под завалами находятся минимум 10 человек. Число погибших может вырасти — родственники не могут дозвониться жильцам дома.
25 июля газ взорвался в одной из квартир дома в Саратове. Часть дома обвалилась. По предварительным данным, погибли три человека.
Ранее появились фото с места происшествия. На них видно, что этажи обрушились, бетонные плиты упали на авто.