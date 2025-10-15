Жидкова госпитализировали после конфликта с губернатором Самарской области

Уволенного главу Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова увезли в больницу в отдел кардиологии. У него появились проблемы с сердцем, сообщает Mash .

У Жидкова произошел гипертонический криз. До этого бывший глава Кинельского района Самарской области признался, что ему было обидно, когда губернатор региона уволил его. Жидков пытается держаться. При этом мужчина не понимает, за что был освобожден от должности.

Жидкова доставили в кардиологическое отделение с давлением 160 на 110. Докторам удалось стабилизировать его до 140 на 90. Бывший чиновник лежит в палате. У него хорошее самочувствие. К Жидкову приехал сын.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с Жидковым осматривал объекты, которые находились на реконструкции. Он остался недоволен.

Федорищев и Жидков стояли рядом с мемориальным камнем, на котором висела табличка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Губернатор спросил у главы района: «То есть это просто камень?». Тот ответил утвердительно.

Тогда Федорищев два раза с силой похлопал Жидкова по плечу и сказал: «Уволен, н****».

