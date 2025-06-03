«Жестко тряхнуло»: русскоязычные жители Мармариса о прошедшем землетрясении

Ночью 3 июня на курорте Мармарис в Турции произошло сильное землетрясение, магнитуда которого варьировалась от 5,9 до 6,6 баллов. Русскоязычные жители Мармариса в соцсетях заявили, что их «жестко тряхнуло» и все они пережили сильный стресс, пишет « Постньюс ».

Многие русскоязычные жители турецкого курорта писали в соцсетях, что находятся в шоке и впервые в жизни на себе ощутили, что такое сильное землетрясение. По словам одной из женщин, последний раз что-то подобное было около восьми лет назад.

«Такое в первый раз за последние 8 лет точно, чтобы посуда в шкафу ходуном ходила и мебель», — написала отдыхающая.

Некоторые россияне переживают, что подземные толчки могут повториться. Они также вспоминали более разрушительные землетрясения в Турции, которые произошли за последнее время.

Ранее сообщалось, что эпицентр подземных толчков находился в Средиземном море у побережья Мармариса. 14-летняя девочка умерла от панической атаки во время землетрясения, ее пытались спасти, но не смогли.