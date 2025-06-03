Девочка погибла после землетрясения в Турции из-за панической атаки

Глава МВД Турции Али Ерликая рассказал, что из-за землетрясения на юге страны один человек погиб из-за панической атаки, еще 69 пострадали. сообщает Газета.ru .

Подземные толчки были в 02:17 по московскому времени. Их зафиксировали недалеко от курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 км.

Как уточнил Ерликая, у 14-летней Афранур Г. в Фетхие началась паническая атака из-за землетрясения. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

По его словам, толчки также ощущались в турецкой провинции Мугла и в ряде других, но разрушений не было.

Магнитуда 5,8 зафиксирована в районе Эгейского моря, на территории между Турцией и греческим архипелагом Додеканес.