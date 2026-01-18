Жесткие кадры: женщина в Татарстане выпала из рухнувшего крана, но выжила

Женщина выжила, выпав из кабины рухнувшего крана в Татарстане
Фото - © Прокуратура Татарстана

В Сети появились жесткие кадры с места падения крана в Бугульме. В момент обрушения из него выпала женщина, сообщает «112».

Инцидент произошел на механическом заводе им. Ленина. На опубликованном видео показано, как кран в одночасье складывается пополам.

В этот момент в кабинет находилась 63-летняя женщина. Она выпала оттуда, пролетев несколько метров. Женщина жива, но серьезно травмирована.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

