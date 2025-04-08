Женщина вылила мочу у лифта в доме на проспекте Вернадского в Москве

В Москве соседи пожаловались на женщину, которая выливает мочу в холле у лифта

Женщина регулярно выливает мочу из ведра около лифта в доме на проспекте Вернадского в Москве. В Сети появилось видео неадекватных действий москвички, сообщает «МК: срочные новости» .

Женщина проживает в этом же доме. Соседи отмечают, что она не в первый раз выливает мочу рядом с лифтом. Они подозревают, что у женщины могут быть проблемы с психикой.

На кадрах, опубликованных в Сети, показан красивый и чистый лифтовый холл дома. В какой-то момент туда заходит женщина, которая несет с собой тазик.

Внутри емкости находится странная жидкость желто-коричневого цвета. Женщина разливает ее прямо у лифта, а затем уходит. Позже выяснилось, что это была моча.

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