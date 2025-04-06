Мужчина обстрелял соседа из самодельной пулеметной турели в Алтайском крае

В Алтайском крае сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, который сначала обстрелял дом соседа из самодельной пулеметной турели, а затем закидал стражей порядка самодельной взрывчаткой. Жертв чудом удалось избежать, сообщает SHOT .

Все произошло вечером 5 апреля в селе Бочкари Алтайского края. Мужчина схватился за самодельную пулеметную турель из чувства ненависти к рядом живущему человеку. Пока злоумышленник обстреливал соседский участок, на место происшествия вызвали полицию.

Агрессивный мужчина не думал останавливаться, даже когда стражи порядка уже приехали. Он стал оказывать сопротивление при задержании и закидывать их самодельной взрывчаткой.

В ходе слаженных действий полицейских злоумышленника удалось обезвредить и задержать, избежав жертв как среди населения поселка, так и среди личного состава сотрудников.

Из-за того, что сельчанин оказал сопротивление и пытался убить полицейских при исполнении, он может стать еще и фигурантом дела по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

При обыске его жилья стражи порядка нашли еще много разного самодельного оружия. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов.