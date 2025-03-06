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Женщина пострадала при столкновении автобуса и троллейбуса в Санкт-Петербурге

На Ординарной улице в Санкт-Петербурге утром в четверг автобус въехал в троллейбус, сообщает РЕН ТВ .

В результате столкновения несерьезные травмы получила пассажирка автобуса.

Дорожная авария случилась в 07:50, добавили в Горэлектротрансе. Троллейбус остановился на красный сигнал светофора, а в него сзади въехал автобус. В троллейбусе пострадавших нет.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются специалистами. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Троллейбусы на данном маршруте курсируют по штатному расписанию.