Женщина получила ранения при посещении закрытого села в Белгородской области

В Белгороде госпитализировали женщину с минно-взрывной травмой и баротравмой, полученными в селе Новая Наумовка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам Гладкова, женщина там не прописана. Он призвал жителей воздержаться от посещения закрытых населенных пунктов и напомнил, что при получении ранения и повреждении личного транспорта в таких местностях материальная помощь не оказывается.

С 27 октября 2022 года в селе Новая Наумовка действует режим ЧС. Въезд туда закрыли. Жители там не живут.

Ранее сразу восемь человек получили травмы различной степени тяжести из-за атаки ВСУ рейсового автобуса при повороте в поселок Октябрьский, среди пострадавших четверо несовершеннолетних.