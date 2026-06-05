сегодня в 18:54

Женщина на иномарке влетела в офис МФЦ в Новой Москве

В поселении Филимонковское в Новой Москве женщина на иномарке влетела в офис МФЦ, сообщает «Осторожно, Москва» .

По предварительной информации, водитель не справилась с управлением и влетела в стену здания. На месте аварии работают спасатели, МЧС и несколько бригад скорой помощи.

Женщина была заблокирована в машине. Ее вытащили из салона специалисты МЧС.

Пострадавшую теперь осматривают медики.

Ранее на улице Свободы в столице водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.