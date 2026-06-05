Женщина на иномарке влетела в офис МФЦ в Новой Москве
Фото - © Telegram/Осторожно, Москва
В поселении Филимонковское в Новой Москве женщина на иномарке влетела в офис МФЦ, сообщает «Осторожно, Москва».
По предварительной информации, водитель не справилась с управлением и влетела в стену здания. На месте аварии работают спасатели, МЧС и несколько бригад скорой помощи.
Женщина была заблокирована в машине. Ее вытащили из салона специалисты МЧС.
Пострадавшую теперь осматривают медики.
Ранее на улице Свободы в столице водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб.
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