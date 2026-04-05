Женщина могла погибнуть при обрушении дома в дагестанской Махачкале

Тело девушки нашли рядом с обрушившимся домом в Махачкале

Тело девушки нашли в руинах обрушившегося дома на улице Айвазовского в дагестанской Махачкале из-за потопа. Об этом сообщает « 112 ».

Из-за схода оползня одна многоэтажка обрушилась. Еще две были частично повреждены.

Под угрозой обрушения оказались еще пять многоэтажек.

Днем в Махачкале обрушился МКД. Из-за потопа просел фундамент строения.

Сильные осадки обрушились на Дагестан 30 марта. Они продолжаются. В Махачкале действует режим чрезвычайной ситуации.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов посетил место обрушения. Он заявил, что жертв и пострадавших после падения трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому нет.

