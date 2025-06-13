Жена и сын атомщика Мохаммада Мехди Техранчи погибли из-за атаки Израиля
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В результате ударов Израиля по иранским целям погиб физик-ядерщик Мохаммад Мехди Техранчи, а также его жена и сын, сообщает РЕН ТВ.
Гибель семьи подтвердили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
Мохаммад Мехди Техранчи был президентом Исламского университета Азад и выдающимся физиком-теоретиком. Он погиб в результате израильского авиаудара.
Также ранее сообщались имена еще двух погибших ядерщиков. Это Абдольхамид Минучехр и Ферейдун Аббас.
Между тем красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в Иране. Ранее верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи объявил об ответных мерах против Израиля. Он сказал, что еврейское государство ждет «горькая и страшная судьба».