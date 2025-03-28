Землетрясение в Таиланде классифицировали как крупномасштабное бедствие
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Власти Таиланда считают мощное землетрясение, произошедшее в стране 28 марта, крупномасштабным бедствием. Они официально дали ему третий уровень из четырех, сообщает ТАСС.
Власти назначили командующего по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий. Им стал министр внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун.
По словам мужчины, уровень противодействия стихийным бедствиям повысили в соответствии с Национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий.
Таким образом, его повысили с третьего до четвертого, что означает крупномасштабное бедствие.
Сильное землетрясение произошло утром 28 марта в столице страны Бангкоке. После этого в столице Таиланда ввели режим чрезвычайной ситуации. Туристов эвакуировали из высоток и отелей.
Эпицентр подземных толчков был в Мьянме. Там погибли 144 человека.