Землетрясение в Таиланде классифицировали как крупномасштабное бедствие

Власти Таиланда считают мощное землетрясение, произошедшее в стране 28 марта, крупномасштабным бедствием. Они официально дали ему третий уровень из четырех, сообщает ТАСС .

Власти назначили командующего по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий. Им стал министр внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун.

По словам мужчины, уровень противодействия стихийным бедствиям повысили в соответствии с Национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий.

Таким образом, его повысили с третьего до четвертого, что означает крупномасштабное бедствие.

Сильное землетрясение произошло утром 28 марта в столице страны Бангкоке. После этого в столице Таиланда ввели режим чрезвычайной ситуации. Туристов эвакуировали из высоток и отелей.

Эпицентр подземных толчков был в Мьянме. Там погибли 144 человека.