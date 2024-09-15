Завыли сигнализации: момент уничтожения дрона ВСУ под Смоленском попал на видео
Опубликовано видео уничтожения беспилотника ВСУ в небе над Смоленской областью
Фото - © Скриншот / Readovka67
Издание Readovka67 опубликовало видеозапись ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата в небе над Смоленской областью.
На кадрах видно, как двое мужчин сидят на лавочке около жилого дома. Затем в небе происходит взрыв. От громкого хлопка «завыли» сигнализации на автомобилях.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что прошедшей ночью над Рославльским и Смоленским районами были сбиты 2 украинских дрона. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией ряда российских регионов.