Завыли сигнализации: момент уничтожения дрона ВСУ под Смоленском попал на видео

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Опубликовано видео уничтожения беспилотника ВСУ в небе над Смоленской областью

Издание Readovka67 опубликовало видеозапись ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата в небе над Смоленской областью.

На кадрах видно, как двое мужчин сидят на лавочке около жилого дома. Затем в небе происходит взрыв. От громкого хлопка «завыли» сигнализации на автомобилях.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что прошедшей ночью над Рославльским и Смоленским районами были сбиты 2 украинских дрона. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией ряда российских регионов.