Заводу «Эластик» под Рязанью в 2019 году делали замечания из-за безопасности

ФГУП заводу «Эластик» в Рязанской области, на чьей территории случился взрыв, в 2019 году делали замечания из-за пожарной безопасности. Затем предприятие ликвидировали из-за банкротства, однако в 2024 году зарегистрировали в качестве юридического лица — акционерного общества, сообщает « 112 ».

Одной из фирм, которым управляет «Эластик», было ООО «Гефест-М». Компания специализируется на производстве взрывчатки. По предварительной информации, в цехе фирмы и мог случиться взрыв.

«Гефесту-М» несколько раз делали замечания после проверок. В основном, они были связаны с условиями труда.

15 августа в одном из цехов случился взрыв. Из-за него погибли не менее четырех человек. Примерно 80 были ранены.

Ранее «112» сообщал, что взрыв на заводе «Эластик» мог случиться из-за детонации боеприпаса. Громкий звук услышали, предположительно, в пороховом цеху примерно в 10:00.