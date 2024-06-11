Завод «Москвич» опроверг информацию о падении станка весом 700 кг на работника

Столичный автомобильный завод «Москвич» опроверг распространившуюся в СМИ информацию о падении 700-килограммового станка на одного из сотрудников, сообщает пресс-служба предприятия.

«Данная информация не соответствует действительности. Завод работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что во вторник одного из сотрудников столичного автозавода «Москвич» придавило станком весом 700 килограммов. При этом прочие детали и обстоятельства инцидента неизвестны.

В настоящее время завод «Москвич» выпускает автомобили «Москвич 3» и «Москвич 6», а также электромобиль «Москвич 3е». До начала СВО на предприятии выпускались автомобили под брендом Renault и Nissan.