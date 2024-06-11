Рабочего задавило 700-килограммовым станком на заводе «Москвич»

В столице на автомобильном заводе «Москвич» одного из сотрудников придавило станком весом 700 килограммов. О состоянии пострадавшего нет информации, сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник с места событий.

Официального подтверждения и комментариев касательно происшествия пока не поступало.

Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Нижнем Новгороде на детей едва не рухнул уличный арт-объект. Местные жители предполагали, что конструкция могла упасть из-за предельной нагрузки — по ней лазили дети группами по несколько человек. В результате инцидента никто не пострадал.