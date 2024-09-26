Завершен анализ продуктов из магазина, где покупали ужин отравившиеся красноярцы

Завершены исследования продукции из магазина, где покупала пельмени и курицу отравившаяся и потерявшая четырех детей семья из Красноярского края, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Специалисты проводили лабораторные исследования продуктов из магазина «Олимп», который расположен в поселке Красная Сопка Назаровского района. Они проверили санитарно-химические показатели.

В рамках исследования были отобраны пробы из всех партий пельменей и курицы. По его результатам специалисты выяснили, что реализуемая магазином продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям.

20 сентября вечером семья из Красноярского края поужинала пельменями и курицей, купленными в магазине «Олимп». После этого все ее члены оказались в больнице с отравлением. В результате 4 ребенка умерли, родителей удалось спасти.

Существуют различные версии отравления. Так, предполагается, что это могло произойти из-за дихлофоса или пестицидов, которые добавили случайно в еду вместо соли. Расследование уголовного дела продолжается.