Застройщика ПИК наказали за интернет-монополию в своих ЖК

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении группы лиц ПИК, которые ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре в ЖК, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты узнали, что включенные в группу лиц ПИК оператор связи «Ловител» и управляющие компании ЖК Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре.

Как считает ФАС, подобные действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к интернету.

Если вина будет доказана, то организациям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Весной СМИ писали про интернет-коллапс в десятках новостроек ПИК. 21 марта 2025 года в сети появились многочисленные сообщения о том, что несколько десятков ЖК от ПИКа остались без интернета. В число пострадавших попали жильцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах. Официальный провайдер ПИК — Lovit (ООО «Ловител») — обещал наладить интернет в течение нескольких часов, но сбой продлился несколько суток.

Еще из-за данного сбоя множество жильцов 2-3 дня не могли попасть в свои дома. Дело в том, что подъезды у ПИКа оснащены «умным домофоном», который, помимо магнитного ключа, управлялся с помощью мобильного приложения. Оно без Сети перестало работать, и попасть домой людям стало почти невозможно.

