сегодня в 13:02

Застрявшая под мостом в Долгопрудном яхта стоит 80 млн руб

Стоимость яхты, застрявшей под мостом в подмосковном Долгопрудном, может достигать 80 млн рублей, сообщает SHOT .

По предварительным данным, судно перевозил грузовик, но не рассчитал высоту. 19-метровая трехкаютная яхта Princess 60 застряла под эстакадой.

Отмечается, что пострадавшее судно стоит 80 млн рублей. На яхтах туристы любят путешествовать по Европе.

У грузовика, перевозившего судно, оказались белорусские номера. Водителя могут оштрафовать за неправильную перевозку груза.