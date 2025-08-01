Заснул с сигаретой: стали известны причины смертельного пожара в Балашихе

Пожар в пятиэтажке Балашихи мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем

По предварительной версии, озвученной Следственным комитетом России, причиной крупного пожара, охватившего пятиэтажный дом в Балашихе и повлекшего гибель двух человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает «Царьград» .

Все случилось 31 июля на улице Флерова. Очаг возгорания возник в квартире, расположенной на последнем этаже, огонь затем стремительно перекинулся на крышу здания.

Общая площадь, охваченная пламенем, составила 550 кв. м. В результате случившегося один из жильцов скончался непосредственно на месте происшествия, а работник «Мособлпожспаса», несмотря на усилия медиков, умер в больнице.

Предполагается, что виновником трагедии мог стать курящий жилец. По имеющимся данным, мужчина, проживавший на пятом этаже, вероятно, заснул с незатушенной сигаретой, что и привело к возникновению пожара, стоившего жизни двум людям.