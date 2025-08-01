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Пожарный погиб при тушении возгорания в Подмосковье

В четверг в Подмосковье возник пожар, в ходе тушения которого погиб работник 307-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса — командир отделения Александр Сапронов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Спасатель оперативно прибыл на место происшествия. Возглавив звено, он вошел в горящий дом, чтобы найти и эвакуировать людей.

Из-за непригодной для дыхания среды Сапронову стало плохо. Его доставили в больницу. К несчастью, врачи не смогли спасти пожарного. Мужчина умер.

МЧС выразило соболезнования родным и близким Сапронова. В ведомстве отметили, что Александр за время службы ликвидировал множество пожаров и спас десятки жизней.

Ранее в стрелковом клубе на западе Москвы произошел пожар. В результате погиб один человек.