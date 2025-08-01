При пожаре в административном здании на Верейской улице в Москве погиб человек Происшествия сегодня в 01:49

В результате пожара в трехэтажном административном здании на западе Москвы погиб один человек, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

При тушении пожара на втором этаже нашли погибшего. В ликвидации возгорания участвовали 58 спасателей и 16 единиц техники. Отмечается, что открытое горение ликвидировано. Вечером 31 июля на пульт диспетчера МЧС РФ поступил сигнал о пожаре на Варейской улице, д. 11. Согласно данным «Яндекс Карт», возгорание произошло в здании бизнес-центра «Квадрат», где находится стрелковый клуб. В столичном чрезвычайном ведомстве сообщили, что все посетители заведения успели эвакуироваться до прибытия спасателей.