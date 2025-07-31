МЧС РФ: посетители стрелкового клуба эвакуировались до прибытия спасателей

Вечером 31 июля на пульт диспетчера МЧС РФ поступил сигнал о пожаре на Варейской улице, д. 11. Согласно данным «Яндекс Карт» , возгорание произошло в здании бизнес-центра «Квадрат», где находится стрелковый клуб. В столичном чрезвычайном ведомстве сообщили, что все посетители заведения успели эвакуироваться до прибытия спасателей.

«Посетители покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. На месте работают пожарные расчеты», — говорится в сообщении МЧС.

Предварительно известно, что пожар возник в трехэтажной части здания. Спасатели работают на месте происшествия.

Ранее в Сети появилась информация, что после начала пожара пропал один человек. На момент публикации заметки о его судьбе пока ничего неизвестно.