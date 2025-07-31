В стрелковом клубе на западе Москвы произошел пожар

Вечером 31 июля в помещении стрелкового тира произошел на западе Москвы произошел пожар. После эвакуации до сих не найден один человек, сообщает SHOT .

Отмечается, что возгорание началось в начале десятого вечера в здании бизнес-центра «Квадрат» на Верейской улице, где находится стрелковый клуб «Импульс».

По словам очевидцев, был замечен густой черный дым из окон 3-го этажа. На место происшествия прибыли пожарные. Причины возгорания уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее из горящего пятиэтажного дома в Балашихе спасатели эвакуировали еще одного человека — маломобильную женщину с четвертого этажа.