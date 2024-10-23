Зарубежные хакеры атаковали сайт МИД РФ
Захарова: кибератаку на сайт МИД РФ проводили зарубежные хакеры
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Кибератаку на сайт российского министерства иностранных дел проводили из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Атака на ресурс была масштабной. Это беспрецедентный случай, добавила дипломат.
Кибератака на сайт МИД РФ могла проводиться из-за саммита БРИКС. Он проходит в Казани с 22 по 24 октября. На мероприятие приехали делегации из 36 государств.
Ранее сообщалось, что самой кибератакуемой отраслью в России стали телекоммуникации. Около 34% компаний из сферы подвергались нападениям хакеров.