Зарезанная в Петербурге девятиклассница познакомилась с убийцей в онлайн-игре

15-летняя девочка, убитая в отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге, познакомилась со своим убийцей в онлайн-игре еще за два года до трагедии. Девятиклассница признавалась матери, что влюблена в парня, сообщает «Фонтанка» .

Школьница училась в частной школе в Петродворцовом районе, ее 18-летний возлюбленный жил в Южно-Сахалинске. Мать была против их отношений, но вскоре девочка заявила, что они расстались.

31 августа парень все же приехал в Петербург и снял номер в отеле, уже 7 сентября там появилась школьница. Уже через два часа ее тело с более чем 30 ножевыми ранениями обнаружили на кровати, залитой кровью.

На планы молодого геймера указал его товарищ. Он обратился в полицию, где рассказал, что его друг отправился в Северную столицу с целью совершить убийство, а после прислал ему фото трупа.

Правоохранители ворвались в номер, когда парень пытался покончить с собой. Сейчас он находится в палате в состоянии острого психоза, рядом со входом выставили спецпост.