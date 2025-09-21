Зарабатывал 500 тыс руб: бездомный ветеран попал в рабство к молдаванам в Петербурге

В Петербурге волонтеры спасли мужчину, который попал в рабство к молдаванам

Ветеран первой чеченской кампании оказался на улице и попал в рабство к молдавским цыганам в Санкт-Петербурге. Мужчина зарабатывал для «хозяев» 500 тыс. рублей, сообщает Mash .

Сергей вырос в детдоме, а в юношеские годы ушел в армию и стал десантником. Он участвовал в первой чеченской кампании. После службы мужчина потерял обе ноги и оказался на улице.

На Сергея наткнулись в Санкт-Петербурге граждане Молдавии. Они захватили мужчину в рабство, заставляли зарабатывать для них деньги путем попрошайничества и били за неповиновение.

Вместе с ветераном был еще один мужчина — уроженец Кирова. Он не выдержал невыносимых условий и умер. По словам Сергея, тело «хозяева» вынесли на улицу, после чего на место приехала скорая и забрала труп.

Самого Сергея нашли волонтеры и спасли. Сейчас он живет у многодетной матери Марии Мухиной. При этом рабовладельцы пытались вернуть пленника, но у них не получилось. Следствие возбудило уголовное дело, один подозреваемый был объявлен в международный розыск.

