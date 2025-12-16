Заперся в кабинете: ОМОН ведет переговоры с устроившим поножовщину в школе Одинцова

сегодня в 10:31

Ученик, который устроил смертельную поножовщину в Успенской школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа, заперся в кабинете. С ним ведут переговоры, сообщает «112» .

Он взял в заложники минимум одного ученика. Также школьник вооружен перцовым баллончиком.

Школьник ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Сотрудник охраны пытался его задержать, но получил ножевое ранение. Также ранены несколько человек. По предварительным данным, один ребенок погиб.

Из Успенской школы ученики выбегали без верхней одежды. Часть детей спряталась в подъезде соседнего дома.

Накануне в школе № 191 в Санкт-Петербурге девятиклассник напал на 29-летнюю учительницу математики. Женщина получила не менее трех ножевых ударов. Затем парень предпринял попытку суицида. Их обоих доставили в больницу.