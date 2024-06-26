Заместителя гендиректора ООО «Исприн» задержали по делу о пожаре во Фрязине

СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых по делу о пожаре во Фрязине

Заместителя генерального директора ООО «Исприн» и представителя собственника здания задержали в рамках расследования дела о гибели людей после пожара в здании бывшего НИИ во Фрязине, сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, с 2021 года здание было в ведении ООО «Исприн». Заместитель гендиректора фирмы и представитель собственника здания предоставляли арендаторам помещения, получали от них деньги за коммунальные услуги, но не контролировали техническое состояние электропроводки. В здании также нарушали требования пожарной безопасности помещения.

По уголовному делу провели допросы, обыски, осмотры, также были назначены экспертизы. Сейчас устанавливают других лиц, причастных к происшествию.

Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине произошел днем 24 июня. На 7 этаже оказались заблокированы люди. Они выбивали окна и звали на помощь.

Пока подтверждена гибель как минимум 6 человек в результате пожара. Причиной трагедии могла стать неисправная проводка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара в здании во Фрязине находился в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.