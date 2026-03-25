Замечали странности: у напавшего на девушку в Москве были проблемы с психикой

У напавшего на помощницу топ-менеджера «Росхима» были проблемы с психикой

Мужчина, ранивший помощницу топ-менеджера «Росхима», страдал от проблем с психикой. Однажды во время ссоры с бывшей женой он грозился совершить самоубийство, сообщает Mash .

У мужчины, по словам отчима, в роду была шизофрения по мужской линии. У него самого заболевание не было диагностировано, но родственники просили его проконсультироваться с врачом для уточнения.

Родные часто замечали странности за мужчиной. Так, однажды он поссорился с бывшей женой, в браке с которой у него родился ребенок, и попытался совершить суицид. Его удалось отговорить.

В 2023 году мужчина получил три года условно за мошенничество. Он пообещал клиентам сделать мебель за 603 тыс. рублей, взял предоплату в размере 325 тыс. рублей и пропал.

25 марта мужчина попытался убить помощницу топ-менеджера «Росхима» Марию. Он нанес ей свыше 12 ударов ножом. До этого мужчина преследовал жертву более года.

Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи. После происшествия было возбуждено уголовное дело.

Сам мужчина, пытаясь скрыться после нападения, попал в ДТП в Подмосковье. Он врезался на машине в фуру, после чего легковушка загорелась. Мужчина погиб.

