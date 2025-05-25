Захарова: в России оценят безобразный акт грузинского певца с триколором РФ

Ранее на фестивале Tbilisi Open Air грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил российский флаг прямо на сцене. Артист бросил флаг РФ в урну, а затем сделал вид, что помочился на него. При этом музыкант размещает свои композиции на российских площадках, в том числе «Яндекс.музыке».

«Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг Советского Союза над Рейхстагом в 1945 году.