Грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг РФ на сцене

Он бросил флаг РФ в урну, а затем сделал вид, что помочился на него.

При этом Гецадзе размещает свои композиции на российских площадках, среди которых есть и «Яндекс Музыка». В Сети пользователи призывают привлечь грузина к ответственности за оскорбительную выходку.

Ранее Банк Грузии ограничил россиянам покупки дороже 300 евро. Такие ограничения введены в стране из-за обязательств по выполнению международных санкций.