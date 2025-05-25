Грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг РФ на сцене

Происшествия

На фестивале Tbilisi Open Air грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил российский флаг прямо на сцене, сообщает RT.

Он бросил флаг РФ в урну, а затем сделал вид, что помочился на него.

При этом Гецадзе размещает свои композиции на российских площадках, среди которых есть и «Яндекс Музыка». В Сети пользователи призывают привлечь грузина к ответственности за оскорбительную выходку.

Ранее Банк Грузии ограничил россиянам покупки дороже 300 евро. Такие ограничения введены в стране из-за обязательств по выполнению международных санкций.