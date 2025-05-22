Больше никакого люкса: Банк Грузии ограничил россиянам покупки дороже 300 евро

Банк Грузии ограничил для россиян покупки дороже 300 евро
Экономика

Россияне, владеющие картами Банка Грузии, теперь не смогут совершать покупки дороже 300 евро. Ограничения введены из-за обязательств по выполнению международных санкций, сообщает ТАСС.

«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Соединенным Королевством», — сообщили в пресс-службе банковской организации.

Bank of Georgia (Банк Грузии) — это один из крупнейших коммерческих банков страны. С 21 мая он ввел ограничения для россиян, которые владеют картами финорганизации. Теперь граждане РФ не могут приобрести люксовые вещи дороже 300 евро в магазинах по всему миру.

В СМИ сообщали, что ограничения связаны с санкциями, которые Евросоюз ввел в отношении России еще в 2022 году. Согласно им, в РФ запрещено поставлять автомобили и предметы роскоши стоимостью выше 300 евро.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил главе США Дональду Трампу и заместителю президента Джей Ди Вэнсу письмо с призывом прояснить грузино-американские отношения.