Больше никакого люкса: Банк Грузии ограничил россиянам покупки дороже 300 евро

Россияне, владеющие картами Банка Грузии, теперь не смогут совершать покупки дороже 300 евро. Ограничения введены из-за обязательств по выполнению международных санкций, сообщает ТАСС .

«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Соединенным Королевством», — сообщили в пресс-службе банковской организации.

Bank of Georgia (Банк Грузии) — это один из крупнейших коммерческих банков страны. С 21 мая он ввел ограничения для россиян, которые владеют картами финорганизации. Теперь граждане РФ не могут приобрести люксовые вещи дороже 300 евро в магазинах по всему миру.

В СМИ сообщали, что ограничения связаны с санкциями, которые Евросоюз ввел в отношении России еще в 2022 году. Согласно им, в РФ запрещено поставлять автомобили и предметы роскоши стоимостью выше 300 евро.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил главе США Дональду Трампу и заместителю президента Джей Ди Вэнсу письмо с призывом прояснить грузино-американские отношения.