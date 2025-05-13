Грузия просит Трампа прояснить отношения с США
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил главе США Дональду Трампу и заместителю президента Джей Ди Вэнсу письмо с призывом прояснить грузино-американские отношения, сообщает «Царьград».
«Несколько недель назад мы обратились к вам с вопросами о грузино-американских отношениях. Перед этим обращением я делал публичные заявления, в которых открыто изложил готовность Грузии начать стратегическое партнерство с новой „дорожной картой“», — написал Кобахидзе.
По его словам, пока Грузия конкретного ответа не получала и такое молчание вызывает удивление у грузинского правительства и народа.
Также Кобахидзе напомнил, что Грузия на протяжении многих лет выступала как надежный партнер США и активно поддерживала Штаты в горячих точках, включая Ирак и Афганистан: там численность грузинских военных была самой высокой на душу населения.