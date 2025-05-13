Грузия просит Трампа прояснить отношения с США

Премьер Грузии Кобахидзе обратился к Трампу с письмом об отношениях двух стран

«Несколько недель назад мы обратились к вам с вопросами о грузино-американских отношениях. Перед этим обращением я делал публичные заявления, в которых открыто изложил готовность Грузии начать стратегическое партнерство с новой „дорожной картой“», — написал Кобахидзе.

По его словам, пока Грузия конкретного ответа не получала и такое молчание вызывает удивление у грузинского правительства и народа.

Также Кобахидзе напомнил, что Грузия на протяжении многих лет выступала как надежный партнер США и активно поддерживала Штаты в горячих точках, включая Ирак и Афганистан: там численность грузинских военных была самой высокой на душу населения.