Загорелась крыша роддома в 29-й горбольнице Москвы
Произошло возгорание на крыше роддома в Городской клинической больнице №29 им. Н. Э. Баумана на Госпитальной площади в Москве. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
На месте работают сотрудники МЧС РФ. Им удалось успешно эвакуировать людей в другие корпуса.
По данным пресс-службы МЧС, удалось ликвидировать пожар и спасти 29 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее человек умер во время пожара в двух квартирах в Новой Москве.