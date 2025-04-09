Загорелась крыша роддома в 29-й горбольнице Москвы

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Произошло возгорание на крыше роддома в Городской клинической больнице №29 им. Н. Э. Баумана на Госпитальной площади в Москве. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

На месте работают сотрудники МЧС РФ. Им удалось успешно эвакуировать людей в другие корпуса.

По данным пресс-службы МЧС, удалось ликвидировать пожар и спасти 29 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее человек умер во время пожара в двух квартирах в Новой Москве.