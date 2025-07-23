«Задыхаемся от жары»: люди едут в поезде из Адлера с неработающим кондиционером
Люди задыхаются от жары в поезде Адлер — Орск со сломанным кондиционером
Пассажиры поезда, следующего со станции Имеретинской курорт (неподалеку от Адлера) в Орск, едут при температуре 30 градусов жары без кондиционера — он сломался и не работает, сообщает «Осторожно, новости».
Кондиционер перестал функционировать с утра. Начальник поезда сказал пассажирам, что устройство сломалось, и он ничего не может предпринять.
«Мы задыхаемся от жары, воздуха просто нет», — поделились пассажиры.
В вагоне находятся дети и пенсионеры.
Ранее пассажиры поезда Новороссийск — Екатеринбург рассказали об антисанитарии в вагонах. Также при сильной жаре у них не работали кондиционеры.