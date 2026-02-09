Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

Любомир Корба и Виктор Васин, которых задержали по делу о покушении на генерала ГРУ Минобороны РФ Владимира Алексеева, признали вину, сообщает ТАСС .

Как рассказали в ФСБ, исполнитель покушения на генерала был завербован СБУ в августе прошлого года. Мужчине провели стрелковую подготовку на полигоне в Киеве. Заказ на покушение на Алексеева поступил от СБУ.

Исполнителя покушения забросили на территорию в Россию в августе 2025 года. Вербовка исполнителя проходила при содействии польских спецслужб.

Исполнитель покушения Корба наблюдал и за другими высокопоставленными российскими военными в Москве.

6 февраля злоумышленник минимум три раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве и покинул место происшествия. Силовики задержали в Московском регионе Васина. Корба после происшествия уехал в ОАЭ. При сотрудничестве правоохранителей двух государств его задержали и экстрадировали в Россию. Третью фигурантку Зинаиду С. поймать не удалось. Она уехала на Украину.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.