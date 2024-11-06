Задержанной за контрабанду в аэропорту Внуково оказалась «Мисс Россия» София Никитчук

Задержанной по подозрению в контрабанде ювелирных изделий на 12 млн рублей в столичном аэропорту Внуково моделью оказалась «Мисс Россия» Софию Никитчук, сообщает SHOT .

Девушка прилетела в российскую столицу из Ниццы транзитом через Стамбул. В аэропорту Внуково таможенники задержали «вице-мисс мира — 2015» с незадекларированными двумя кольцами, колье Cartier 750-й пробы и золотыми часами Patek Philippe.

Общая стоимость ювелирных изделий модели составила около 12 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 194 УК РФ (уклонение от таможенных платежей) и статье 188 УК РФ (контрабанда). Никитчук может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Псковской области таможенники нашли более 110 килограммов экстази в грузовике, который приехал из Европейского союза. Были обнаружены 55 брикетов молочного цвета между дисками и шинами запасных колес.