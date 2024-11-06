Модель пыталась незаконно провезти в Москву драгоценности на 12 млн руб

Таможенники во Внуково задержали модель и участницу мировых конкурсов красоты. Она пыталась незаконно провезти в столицу украшения на 12 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Девушка следовала из французской Ниццы в Москву через Стамбул. Во Внуково она направилась на «зеленый» коридор для VIP-пассажиров. Таможенники заметили на модели драгоценности и остановили ее для досмотра.

Руку девушки украшали часы Patek Philippe, также на ней были надеты два кольца и колье Cartier. Ювелирные украшения оригинальные, из сплава золота 750 пробы. При этом модель призналась, что не декларировала их, потому что это личные вещи.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовных дел по двум статьям — за контрабанду стратегически важных товаров и уклонении от уплаты таможенных платежей. Модели грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее мужчина попытался нелегально провезти крокодилов и варанов в Турцию, но был задержан в аэропорту в Стамбуле. При осмотре багажа обнаружили 17 маленьких детенышей нильских крокодилов и десять нильских варанов.