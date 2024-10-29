В Турции задержали мужчину за попытку контрабанды крокодилов
Мужчина попытался нелегально провезти крокодилов и варанов в Турцию, но был задержан в аэропорту в Стамбуле, пишет ТАСС.
По информации Министерства сельского и лесного хозяйства республики, багаж пассажира, прибывшего из Египта вызвал подозрение.
При осмотре багажа обнаружили 17 маленьких детенышей нильских крокодилов и десять нильских варанов.
Ранее сообщалось, что в России на черном рынке можно приобрести различных экзотических животных — опасных пауков и варанов, львов, обезьян, крокодилов и альпака,