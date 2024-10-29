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В Турции задержали мужчину за попытку контрабанды крокодилов

Мужчина попытался нелегально провезти крокодилов и варанов в Турцию, но был задержан в аэропорту в Стамбуле, пишет ТАСС .

По информации Министерства сельского и лесного хозяйства республики, багаж пассажира, прибывшего из Египта вызвал подозрение.

При осмотре багажа обнаружили 17 маленьких детенышей нильских крокодилов и десять нильских варанов.

Ранее сообщалось, что в России на черном рынке можно приобрести различных экзотических животных — опасных пауков и варанов, львов, обезьян, крокодилов и альпака,