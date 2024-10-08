Львы и пауки: каких экзотических животных пытаются продать на черном рынке в РФ

Депутат Бурматов: чаще всего экзотических животных завозят в РФ из стран СНГ

В России на черном рынке можно приобрести различных экзотических животных — опасных пауков и варанов, львов, обезьян, крокодилов и альпака, сообщает Life.ru .

«В большинстве своем та живность, что попадает на черный рынок, завозится из сопредельных с Россией стран бывшего СССР», — заявил депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

По его словам, контрабанду, как правило, доставляют на сухопутном транспорте, который не всегда удается досмотреть так же тщательно, как это происходит в аэропортах с воздушными судами.

Среди опасных и запрещенных к содержанию животных — котята льва, пумы или рыси. Они стоят так же, как кенгуру — около 150 тыс. рублей. Тигра, леопарда, гепарда или барса можно купить за 300-400 тыс. рублей.

В 2020 году в России вступило в силу постановление правительства «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию». Проводились рейды, опасных зверей или насекомых изымали у владельцев.