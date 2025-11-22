Задержана банда, похищавшая ветеранов СВО и вымогавшая у них боевые деньги
Фото - © скриншот
Группу подонков, которые занимались похищением ветеранов спецоперации и вымогательством у них боевых денег, задержали в РФ, сообщает «112».
Один из задержанных скоро поедет в СИЗО. Предварительно, одним из бандитов оказался активный член Баталхаджинской группировки* Руслан К.
Преступники угрожали не только военным, но еще и их семьям. Они грозились расправиться с женами и детьми.
Работа над раскрытием всей цепочки преступлений продолжается. На снисхождение бандитам можно даже не рассчитывать.
На видео с задержания показано, что фигурантов схватили, когда она ехали по дороге, их вытащили из машины и затолкали в «ГАЗель» сотрудники СОБРа.
*Террористическая организация, запрещена на территории РФ.
