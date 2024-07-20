Задержан участник избиения владельца сети World Class из-за шаурмы в Подмосковье

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Полицейские задержали одного из участников конфликта в городском округе Солнечногорск, в результате которого мужчина получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Ранее стало известно, что конфликт случился на АЗС в деревне Лыткино из-за просьбы владельца сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова ускориться и приготовить для него шаурму, которую к тому моменту делали уже 30 минут. Вместо еды мужчина получил по лицу и разорванную одежду.

Как отметила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова, злоумышленником оказался житель Химок 2001 года рождения.

По факту нападения на мужчину возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Также полиция принимает меры к розыску остальных участников данного инцидента.